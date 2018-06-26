По данным Бурятского Гидрометцентра, 26 июня в республике местами кратковременные дожди, грозы
Ветер северо-западный 3-8, местами 9-14 м/с.
Температура днём +22, +27, по южным районам до +30, по Прибайкалью и местами по северу +15, +20.
В Улан-Удэ небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура +25, +27.
В Бурятии прогнозируют дожди
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