25 Июня

24 Июня

Популярное

На центральной улице Улан-Удэ открылась «уличная» консультация МВД

Общество, 
В очередной раз сотрудники отдела по вопросам миграции управления МВД по Улан-Удэ на «Арбате» провели прием граждан по вопросам замены и выдачи паспортов

Мероприятие было организовано в центре города в целях повышения качества и доступности предоставления государственных услуг.

Специалисты консультировали горожан по вопросам оформления паспорта посредством Единого портала госуслуг, выдачи заграничного паспорта, постановки на регистрационный учет граждан по месту жительства.

Также сотрудники органов внутренних дел рассказали горожанам, как зарегистрироваться и подтвердить личность на портале, какие услуги по линии миграции оказываются МВД России в электронном виде, сообщает пресс-служба МВД по РБ.
МВД
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

На центральной улице Улан-Удэ открылась «уличная» консультация МВД
Общество, 25.06.2018
В очередной раз сотрудники отдела по вопросам миграции управления МВД по Улан-Удэ на «Арбате» провели прием граждан по вопросам замены и выдачи паспортов
Грозовая неделя пришла в Восточную Сибирь
Общество, 25.06.2018
Кратковременные дожди с грозами, переменчивая погода и небольшое повышение температуры ожидают регионы Восточной Сибири на наступившей неделе, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского Гидрометцентра
Победу футболистам России над Уругваем предсказал енот из Иркутска
Общество, 25.06.2018
Победу сборной России над соперниками из Уругвая в матче чемпионата мира по футболу, который состоится 25 июня 2018 года, предсказал Енот Нафаня из Иркутского зоосада
20 блогеров приехали в Читу, чтобы снять трэвел-шоу о Сибири
Общество, 25.06.2018
Двадцать блогеров, журналистов и специалистов в сфере межнациональных отношений приехали в Читу в рамках этнотуристической экспедиции «Маршруты России»
Очевидцы засняли «неопознанное» чёрное кольцо над селом в Забайкалье
Общество, 25.06.2018
Неопознанный объект завис над забайкальским селом Чара вечером 24 июня, сообщил ИА «Чита.Ру» участник проекта «Стань известным репортёром»
Иркутяне выехали в Африку на «Оке»
Общество, 25.06.2018
Иркутяне Константин Леонов и Алексей Мещеряков 22 июня отправились из посёлка Листвянка в Иркутском районе в Африку на автомобиле «Ока»
По Бурятии проедет тур ЗОЖ
Общество, 25.06.2018
Масштабная профилактическая акция «Тур здорового образа жизни - 2018» пройдёт в этом году в Бичурском районе с 26 по 29 июня
Меч с кожей ската выставили в бурятском музее
Меч с кожей ската выставили в бурятском музее
Общество, 25.06.2018
Два японских меча являются одними из самых ценных предметов коллекции. У одного рукоять обтянута кожей ската
В Бурятии стали реже отказывать при постановке на кадастровый учёт
Общество, 25.06.2018
На 1 июня, доля заявлений о постановке на кадастровый учет, рассмотрение которых приостановлено, составляет 3,02%, а доля заявлений, по которым приняты решения об отказе – 1,7%
Сегодня в Улан-Удэ на стадионе пройдёт трансляция матча ЧМ
Сегодня в Улан-Удэ на стадионе пройдёт трансляция матча ЧМ
Общество, 25.06.2018
Игра между сборными России и Уругвая состоится сегодня в 22.00 по местному времени  
Делегация Улан-Удэ посетила города в Монголии и Китае
Общество, 25.06.2018
В ходе визитов были подписаны соглашения о сотрудничестве
В Бурятии прошёл детский благотворительный концерт
Общество, 25.06.2018
Юные артисты из Улан-Удэ выступили перед ребятами из сёл Мухоршибирского района
Инвалиды и ветераны в Бурятии могут оформить льготы на дому
Общество, 25.06.2018
Специалисты Центров социальной поддержки населения выезжают к маломобильным гражданам
Мастера художественных промыслов определены в Забайкалье
Мастера художественных промыслов определены в Забайкалье
Общество, 25.06.2018
К изделиям народных художественных промыслов отнесены работы  шести мастеров  
Дети-сироты открыли экологическую тропу в Бурятии
Дети-сироты открыли экологическую тропу в Бурятии
Общество, 25.06.2018
Экологическая тропа была обустроена ещё в 1998 году

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Загрузка...
^