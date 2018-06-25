В очередной раз сотрудники отдела по вопросам миграции управления МВД по Улан-Удэ на «Арбате» провели прием граждан по вопросам замены и выдачи паспортов
Мероприятие было организовано в центре города в целях повышения качества и доступности предоставления государственных услуг.
Специалисты консультировали горожан по вопросам оформления паспорта посредством Единого портала госуслуг, выдачи заграничного паспорта, постановки на регистрационный учет граждан по месту жительства.
Также сотрудники органов внутренних дел рассказали горожанам, как зарегистрироваться и подтвердить личность на портале, какие услуги по линии миграции оказываются МВД России в электронном виде, сообщает пресс-служба МВД по РБ.
На центральной улице Улан-Удэ открылась «уличная» консультация МВД
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