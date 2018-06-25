Победу сборной России над соперниками из Уругвая в матче чемпионата мира по футболу, который состоится 25 июня 2018 года, предсказал Енот Нафаня из Иркутского зоосада
Об этом «Байкал Инфо» сообщила ветеринарный врач учреждения Марина Черепанова. Перед Нафаней поставили два одинаковых таза с чистой водой и фруктами (яблоками, грушами и виноградом), к ёмкости, на которой был изображён флаг Уругвая, енот даже не подошёл.
Напомним, 22 июня предсказать итог игры между сборными России и Уругвая попытался ёж обыкновенный Йося, он сделал выбор в пользу последних. Как сказала Марина Черепанова, прогноз Йоси стоит воспринимать как шутку, т.к. главный символ зоосада –енот Нафаня.
Напомним, на чемпионате мира по футболу в 2018 году енот предсказал победу сборной России над командой Саудовской Аравии, который состоялся 14 июня, прогноз сбылся. Затем Нафаня предсказывал победу сборной Египта над сборной России, матч прошёл в ночь на 20 июня, тогда енот ошибся.
Победу футболистам России над Уругваем предсказал енот из Иркутска
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Победу сборной России над соперниками из Уругвая в матче чемпионата мира по футболу, который состоится 25 июня 2018 года, предсказал Енот Нафаня из Иркутского зоосада
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