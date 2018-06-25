20 блогеров приехали в Читу, чтобы снять трэвел-шоу о Сибири

Двадцать блогеров, журналистов и специалистов в сфере межнациональных отношений приехали в Читу в рамках этнотуристической экспедиции «Маршруты России»



Цель их приезда - осветить экологию и жизнь Забайкалья в трэвел-шоу, которое снимут в пути, а также продвигать в крае туризм, сообщил 25 июня на встрече участников экспедиции с руководителем администрации губернатора края Дмитрием Кочергиным представитель федерального агентства по делам молодёжи Алексей Беленький.



- В конце мы создадим и направим презентации в три региона, которые посетим, — отметил Беленький.



Участники «Маршрутов России» отправятся экспедицию, которая пройдёт по территории Восточной Сибири: Забайкальскому краю, Бурятии, Иркутской области. Во время путешествия они посетят озеро Байкал. Блогеры разделятся на 5 групп, которые будут специализироваться на языке и культуре, фольклоре, природных богатствах, религии и мировоззрении, а также дизайне и архитектуре, сообщает «Чита.ру».

