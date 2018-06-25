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20 блогеров приехали в Читу, чтобы снять трэвел-шоу о Сибири

Общество, 
Двадцать блогеров, журналистов и специалистов в сфере межнациональных отношений приехали в Читу в рамках этнотуристической экспедиции «Маршруты России»

Цель их приезда - осветить экологию и жизнь Забайкалья в трэвел-шоу, которое снимут в пути, а также продвигать в крае туризм, сообщил 25 июня на встрече участников экспедиции с руководителем администрации губернатора края Дмитрием Кочергиным представитель федерального агентства по делам молодёжи Алексей Беленький.

- В конце мы создадим и направим презентации в три региона, которые посетим, — отметил Беленький.

Участники «Маршрутов России» отправятся экспедицию, которая пройдёт по территории Восточной Сибири: Забайкальскому краю, Бурятии, Иркутской области. Во время путешествия они посетят озеро Байкал. Блогеры разделятся на 5 групп, которые будут специализироваться на языке и культуре, фольклоре, природных богатствах, религии и мировоззрении, а также дизайне и архитектуре, сообщает «Чита.ру».
туризм
 
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