Иркутяне выехали в Африку на «Оке»

Иркутяне Константин Леонов и Алексей Мещеряков 22 июня отправились из посёлка Листвянка в Иркутском районе в Африку на автомобиле «Ока»



Они планируют преодолеть 11 тыс. км и 11 стран - Россию, Белоруссию, Польшу, Германию, Чехию, Францию, Швейцарию, Италию, Монако, Испанию и Марокко, где рассчитывают финишировать. Об этом 25 июня «Байкал Инфо» сообщил Константин Леонов.



К 24 июня иркутяне приехали в Новосибирск, из него отправляются в Омск. В социальной сети Константин Леонов написал, что многие не верили в то, что они даже до Красноярска доберутся.



- Я рассказывал Алексею про своего деда, о том, что он всю жизнь путешествует по миру на яхтах. Алексей вдохновился этой историей и предложил отправиться в Африку. Я ему ответил: «На машине «Ока»». Через три дня мы купили машину, а через три недели уже отправились в путь, - прокомментировал Константин Леонов.



Минимальная сумма затрат на поездку составит около 100 тыс. рублей. Константин и Алексей подсчитали предварительные затраты. Как они написали в социальных сетях, на бензин и на платное передвижение по дорогам Европы им потребуется около 50 тыс. рублей, запчасти на «Оку» обойдутся в 20 тыс., паромная переправа – 15 тыс. рублей, на еду нужно около 15 тыс., спальные мешки и рюкзаки – более 15 тыс. рублей. Обратно молодые мужчины будут возвращаться на самолёте.

