По Бурятии проедет тур ЗОЖ

Масштабная профилактическая акция «Тур здорового образа жизни - 2018» пройдёт в этом году в Бичурском районе с 26 по 29 июня



В программу «ЗОЖ-тура» вошли такие мероприятия как родительское собрание в рамках работы по превенции подростковых суицидов, обучающие семинары-тренинги современным формам профилактической работы, программам профилактики табакокурения и сохранения репродуктивного здоровья.



Медицинских работников Центральной районной больницы обучат профилактике синдрома эмоционального выгорания, депрессивных расстройств. Отдельный семинар-тренинг состоится для фельдшеров ФАПов по внедрению превентивных программ.



Обучающие семинары для школьников будут направлены на командообразование, развитие коммуникативных навыков, повышение самооценки, профилактику употребления психоактивных веществ, повышение стрессоустойчивости.



28 июня в рамках ЗОЖ-тура на площадке районного дома культуры состоится «Ярмарка здоровья» в рамках, которых пройдут комплексные профилактические осмотры детей по выявлению факторов риска, а также школы здоровья в режиме нон-стоп для населения: «Здоровое питание», «Профилактика остеопороза», «Профилактика артериальной гипертензии», «Школа отказа от курения», «Профилактика алкоголизма», «Профилактика ранних абортов», а также психологические тренинги для населения.



Завершится акция 29 июня открытым районным совещанием на уровне заместителя главы муниципального образования по социальным вопросам в формате «круглого стола» по вопросам формирования здорового образа жизни в Бичурском районе, сообщает отдел информационного обеспечения профилактической работы РЦМП.

