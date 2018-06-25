Меч с кожей ската выставили в бурятском музее

Два японских меча являются одними из самых ценных предметов коллекции. У одного рукоять обтянута кожей ската



За время существования Кяхтинского краеведческого музея в фондах сложилась довольно солидная коллекция оружия и военного обмундирования. В коллекции представлено огнестрельное и холодное оружие России, Японии, Европы, Китая и других стран.



21 июня прошла презентация выставки «Оружие. Честь и доблесть». На этой уникальной экспозиции представлены редчайшие предметы из коллекции холодного и огнестрельного оружия, которые поступили в дар от частных лиц и организаций. Среди дарителей встречаются фамилии богатейших кяхтинских купцов. В 1890 году в дар музею поступил японский меч и кавказский пистолет, которые являются украшениями коллекции.



Ведущее место в арсенале оружия занимает клинковое оружие. Два японских меча опять же являются одними из самых ценных предметов коллекции. У одного рукоять обтянута кожей ската.



Коллекцию обмундирования представляют различного вида головные уборы. Музей обладает собранием оружия и обмундирования, представляющим несомненный интерес для исследований как памятник истории, военного художества и мастерства 18-20 веков.



- Ударно-кремневые пистолеты представлены в большом количестве. Разнообразие в очередной раз заставляет задуматься над красотой и богатством нашего купечества. Одним из уникальных предметов является дуэльный пистолет, - рассказали в музее.



