Делегация Улан-Удэ посетила города в Монголии и Китае

В ходе визитов были подписаны соглашения о сотрудничестве



С 15 по 16 июня делегация Улан-Удэ посетила город Эрдэнэт (Монголия) с рабочим визитом, в рамках которого было подписано соглашение о дальнейшем сотрудничестве между городами.



В 2002 году между Улан-Удэ и Эрдэнэтом было подписано соглашение об установлении побратимских связей. Сейчас проводятся дни Улан-Удэ в Эрдэнэте и дни Эрдэнэта в Улан-Удэ. В октябре 2014 года было подписано соглашение о дальнейшем развитии сотрудничества, а в июне 2015 году Эрдэнэт провёл в столице Бурятии торгово-экономическую выставку-ярмарку с участием товаропроизводителей Орхонского аймака Монголии.



С 17 по 19 июня делегация Улан-Удэ посетила Улан-Батор (Монголия) в рамках участия в IV форуме мэров городов стран Северо-Восточной Азии. Представители из Пекина, Гуанчжоу, Шэньяна, Хух-Хото, Москвы, Улан-Удэ, Иркутска, Читы, Сеула, Пусана, Сувона и Токио собрались для обсуждения вопросов развития городов с низким уровнем выбросов углерода, путей улучшения качества воздуха и сокращения выбросов парниковых газов.



Также во время данного визита прошла встреча с мэром Улан-Батора (Монголия), господином С.Батлут в рамках развития и укрепления побратимских связей между городами.



С 20 по 23 июня делегация из Бурятии посетила Шанжао (КНР). В ходе визита представители Улан-Удэ посетили чайный завод Hehongyuan Tea Industry Technology Co., Ltd. в уезде Яньшань, автомобильное предприятие Jiangxi Hanteng Automobile Co., Ltd., акционерное предприятие Jianxi Nai. Также здесь прошла встреча с мэром Шанжао (КНР), господином Сей Лайфа, на которой было подписано соглашение о сотрудничестве между Улан-Удэ и Шанжао, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.