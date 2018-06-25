В Бурятии прошёл детский благотворительный концерт

Юные артисты из Улан-Удэ выступили перед ребятами из сёл Мухоршибирского района



В Мухоршибирском районе Бурятии прошёл концерт для воспитанников коррекционной школы села Галтай и социально-реабилитационного центра, несовершеннолетних села Хошун-Узур.



- Экзотические павлины «Булжамуура», казахский танец и экспрессивный бурят-монгольский вог от «Лотоса», зажигательный дуэт студии «Акцент», джазовые композиции от «СКЭТ» - всё это создало отличное летнее настроение у юных мухоршибирцев, - рассказали организаторы праздника.



На сцене нового районного Дома культуры с благотворительным концертом «Дети – детям» выступили юные артисты образцового ансамбля народного танца «Булжамуур», народного ансамбля восточного танца «Лотос» Республиканского центра народного творчества, образцовой студии эстрадно-джазового вокала «СКЭТ» городского Дворца детского юношеского творчества Улан-Удэ и образцовой студии эстрадного вокала «Акцент» Улан-Удэнского центра культуры ВСЖД.



Мероприятие прошло в рамках проекта «Мы вместе» для детей-сирот, воспитанников детских домов и интернатов, многодетных семей, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.

