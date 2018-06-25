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Учёные в Улан-Удэ обсудят борьбу с АУЕ

Учёные в Улан-Удэ обсудят борьбу с АУЕ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
БГУ примет ведущих учёных в области сравнительного правоведения в странах Азиатско-Тихоокеанского региона

29 июня в правительстве Бурятии стартует традиционная международная научно-практическая конференция «Государство и правовые системы стран Азиатско-Тихоокеанского региона: становление полицентрического миропорядка и потенциал международного права и сравнительного правоведения». Уже в седьмой раз Бурятский государственный университет соберёт учёных из ведущих юридических вузов России и стран АТР, чтобы обобщить опыт научных исследований в области сравнительного правоведения.

Программа конференции включает в себя пленарное заседание и работу пяти тематических секций, посвящённых сравнительно-правовым аспектам развития государства и права, конституционализма, цивилистики, уголовного права и процесса.

Кроме того, участники и гости мероприятия получат возможность посетить открытые лекции. Так, о вопросах демократизации в трудах основоположников Школы российского конституционализма им. О. Е. Кутафина расскажет доктор юридических наук, профессор Московской государственной юридической академии Валентина Комарова. По вопросу международного сотрудничества в борьбе против коррупции в условиях глобализации выступит Ван Чжихуа генеральный секретарь Ассоциации сравнительного правоведении КНР доктор юридических наук, профессор Института сравнительного правоведения Политико-правового университета КНР. Председателем оргкомитета конференции является заведующий Центром правового обеспечения взаимодействия Российской Федерации со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор Юрий Ильич Скуратов.

29 июня в конференц-зале Национальной библиотеки Бурятии в рамках федерального проекта «АнтиАуе», состоится круглый стол на тему «Противодействие популяризации криминальной субкультуры в молодежной среде». В нём примут участие представители министерства спорта и молодёжной политики и других государственных органов Бурятии, комиссии по вопросам качества образования совета министерства образования и науки Российской Федерации по делам молодёжи и межрегиональной молодёжной общественной организации развития инновационных систем.

В рамках круглого стола состоится обсуждение факторов роста преступности в современной молодёжной среде, средств распространения, методов выявления и пресечения распространения АУЕ среди молодёжи, а также создания системы профилактики распространения деструктивных субкультур.

Участникам круглого стола будут представлены промежуточные результаты реализации федерального проекта «АнтиАуе», а также итоги проведенного мониторинга социальных сетей на предмет распространения АУЕ.

Работа конференции завершится 1 июля.


ученые АУЕ
 
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