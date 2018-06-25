Заявка уже поступила в администрацию города
Улан-удэнцы подали в администрацию заявку о проведении массового пикета против повышения налога на добавленную стоимость. Пока она не согласована, сообщили «Байкал-Daily» в администрации города.
Акцию планируют провести 1 июля в 14 часов в парке «Юбилейный».
Как сообщал «Байкал-Daily», правительство России хочет повысить налог с 18% до 20% с сохранением всех существующих льгот.
- Чтобы эта нагрузка не падала на людей, все льготы по налогу на добавленную стоимость на основные социально значимые товары, на основные услуги будут сохранены, - цитирует премьер-министра Дмитрия Медведева ТАСС. - Это пониженные ставки в отношении продовольствия, детских товаров, медицинских товаров, и нулевые ставки на внутренние межрегиональные воздушные перевозки.
Премьер-министр заявил, что в процессе обсуждения налоговых изменений предлагались введение налога с продаж, переход к прогрессивной шкале НДФЛ и просто повышение ставки этого налога.
- И вплоть до отмены всех налоговых льгот, включая льготы по НДС на авиаперевозки, на продукты, на детские товары. Но мы отказались от таких неоправданно тяжёлых для людей шагов, - заявил он.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что повышение НДС само по себе не слишком серьёзно отразится на ценах. Например, руководитель направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы Александра Суслина дала газете «Вечерняя Москва» такой комментарий:
- Налог на добавленную стоимость (НДС) - это налог, который закладывается в цену товара. К сожалению, не все люди вполне осознают, что это налог не на труд, а на потребление. В результате этого стоимость товаров, конечно, возрастёт, что может происходить, например, ещё и при повышении акцизов. Это и есть самый главный вывод для рядовых граждан.
Однако, как добавила эксперт, с другой стороны, увеличение налогов приводит к повышению поступлений в бюджет.
Улан-удэнцы планируют устроить пикет из-за повышения НДС
Общество, Фото:
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