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В Бурятии на Байкале активно работают патрули

В Бурятии на Байкале активно работают патрули
Общество,  Фото:"Заповедное Подлеморье"
На территории Забайкальского национального парка введён особо противопожарный режим

В связи с этим сотрудники нацпарке совместно с десантниками-пожарными ФБУ «Авиалесоохрана» постоянно проводят противопожарное патрулирование. В ходе патрулирования обследуется вся территория Забайкальского национального парка, сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».

- За день приходится проезжать более 150 километров. Например, в этот раз мы объехали территорию Глинки, Мягкой Карги, Лопаток, Бормашовых озёр и добрались до Арангатуйских озёр, - поделился Иван Неверов, водитель пожарной машины.

- Количество кратности патрулирования зависит от класса пожарной опасности, погоды, ветра, количества отдыхающих, исходя из этого, мы можем отправляться в рейд один или два раза в день, или могут быть две машины одновременно. Ведь все же едут отдыхать, и все отдыхают по-разному, у кого какая совесть, - отметил Иван Смышляев, парашютист-пожарный.

В засушливую погоду особую опасность представляет открытый огонь, поэтому, согласно требованиям по ограничению пребывания граждан в лесах, запрещается разжигать костры и использовать иные источники открытого огня. Об этом и других требованиях нахождения на территории Забайкальского национального парка каждого гостя информируют на контрольно-пропускном пункте.

- По итогам патрулирования хочется отметить понимание отдыхающих, практически у всех с собой имеются газовые плитки, к установленным требованиям все гости относятся положительно. Ведь каждый знает, насколько опасен пожар, а его источником может стать даже маленькая искра, - отмечают в «Заповедном Подлеморье».

С 17 апреля на территории Забайкальского национального парка введено ограничение пребывания граждан в лесах. Запрещается разжигание костров на территории парка и использование иных источников открытого огня, за исключением кемпинговых зон «Сорожья», «Монахово», «Змеевая», «Мягкая Карга». 
Байкал
 
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