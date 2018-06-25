На дорогу вылилось большое количество масла
Водителей в Улан-Удэ предупреждают об опасности перед круговой развязкой «Беркут».
- Будьте осторожнее. Проспект Автомобилистов, со стороны Стрелки, перед круговым дорога покрыта каким-то маслом. Машины пробуксовывают, заносит, разворачивает, - говорится в сообщении.
Пользователи отмечают, что причиной розлива масла, вероятнее всего, стало грузовик ЗИЛ с пробитым поддоном. Инцидент произошёл этой ночью.
По последним данным, опасное место подсыпали песком. Очевидцы всё равно просят проявлять особое внимание.
В Улан-Удэ дорога перед круговой развязкой превратилась в каток
Общество, Фото:
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