В центре Улан-Удэ появился мемориал памяти убитого рэпера

















20-летний рэпер XXXTentacion (Джасей Дуэйн Онфрой) был застрелен 18 июня этого года в Майами. Он возвращался из мотосалона, когда неизвестный несколько раз выстрелил в него. Музыканта сразу госпитализировали, но врачи не смогли ему помочь. Как сообщает телеканал «360», 21 июня в округе Броуард был задержан подозреваемый в нападении, но официальных обвинений ему пока не выдвинули.XXXTentacion стал популярен относительно недавно — в 2016–2017 годах. Он привлекал к себе внимание не только вызывающим образом, но и своей провокационной музыкой. Известно также, что у молодого мужчины имеется несколько судимостей.В городах России с 20 по 25 июня поклонники творчества рэпера прощаются со своим кумиром.Участники договариваются об организации акций памяти в социальных сетях. Судя по гео- и хештегам подобные мероприятия уже прошли в Москве, Перми, Новосибирске, Красноярске, Апатитах, Пскове, Улан-Удэ.В столице Бурятии акция памяти состоялась 20 июня за зданием бывшего кинотеатра «Прогресс». Фанаты музыканта возложили цветы и зажжённые свечи к фотографиям рэпера, которые они расположили у входа с обратной стороны сооружения.Также на здании появились надписи «R.I.P» и «Быть сильным» (на англ. языке).