Гуттаперчевые девочки из Бурятии гастролируют по России (фото, видео)













В состав трио «ADIS» входят Дарья Ринчинова, Аяна Намжилова, Аригма Цыремпилова.



Как рассказала «Байкал-Daily» Зоя Хабеева, руководитель коллектива, артисткам по 17 лет. Аригма и Дарья заканчивают в этом году школу. У них напряжённый график: в перерыве между гастролями они прилетают в Улан-Удэ и сдают экзамены. В период же проекта звёздочки из республики живут в Москве. Третья артистка – Аяна – перешла в 11 класс.



После сдачи ЕГЭ двух девочек ждёт поступление в вуз, затем они все поедут выступать в рамках проекта «Цирк на воде».

























Как сообщал «Байкал-Daily», эти «гуттаперчевые девочки» выступали в 2012 году в шоу «Минута славы» на Первом канале. Циркачек из Улан-Удэ организаторы проекта разыскали после того, как увидели их номер в интернете.



Юные артистки



Затем они показали номер в национальном стиле «Маленькие Будды». Жюри



Как сообщал «Байкал-Daily», эти «гуттаперчевые девочки» выступали в 2012 году в шоу «Минута славы» на Первом канале. Циркачек из Улан-Удэ организаторы проекта разыскали после того, как увидели их номер в интернете.Юные артистки показали на телешоу сложнейшие трюки, среди которых – особый под названием «четыре этажа». Во всём мире его выполняют лишь единицы артистов, не решаются на него даже большинство взрослых опытных гимнастов. Девочки покорили жюри и легко вышли в полуфинал «Минуты славы».Затем они показали номер в национальном стиле «Маленькие Будды». Жюри дало высокую оценку артисткам , однако в финал их не пропустило. В качестве утешительного приза девочкам подарили билеты на Цирк Дю Солей в Канаду.

Сама же программа праздничных вечеров состоит из восьми самобытных картин – от «Руси первозданной» до «Современной России», устремлённой в будущее.- Авторы проекта с успехом воплощают совместные творческие идеи и используют креативную видеографику, видео-инсталляции и световое шоу, что связывает в единое целое классику и достижения современного искусства, прошлое и будущее, где возникает новый осязаемый смысл, способный повлиять на человека и дать возможность вести разговор на языке добра и надежды. Постановка транслирует основные человеческие ценности и взывает к гордости россиян за свою страну. Автор идеи концерта – художественный руководитель хора Сретенского монастыря, заслуженный артист России Никон Жила, режиссёр – Фёдор Степанов, а организатор проекта – НК «Роснефть», - сообщают инициаторы масштабного проекта.Один из концертов прошёл на Приморской сцене Мариинского театра.Как отмечают организаторы, украшением недавнего концерта стали «гуттаперчевые девочки» трио «ADIS», студии воздушной и пластической акробатика «Амелия Fly» из Бурятии. Представление прошло 19 июня на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке.