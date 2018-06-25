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Гуттаперчевые девочки из Бурятии гастролируют по России (фото, видео)

Гуттаперчевые девочки из Бурятии гастролируют по России (фото, видео)
Общество,  Фото:предоставлено Зоей Хабеевой
Юные артистки выступают на одной сцене с российскими звездами: Любовью Толкалиной, Еленой Захаровой, ансамблем «Терем-квартет» и др.

«Гуттаперчевые девочки» из бурятского коллектива «АDIS» под руководством Зои Хабеевой участвуют в большом проекте «Россия: время, вперёд!». Эта необычная концертная программа, отражающая нераздельное единство времён, лиц и знаковых событий тысячелетней истории страны, будет представлена зрителям в 22-х городах присутствия НК «Роснефть» от Краснодара до Южно-Сахалинска.

В концертах также принимают участие хор Сретенского монастыря, ансамбль «Терем-квартет» из Санкт-Петербурга, победитель шоу «Голос» Сергей Волчков, финалист проекта «Синяя птица» Антон Чухрий, актрисы театра и кино Любовь Толкалина, Елена Захарова, оперная певица Екатерина Леонова, участник танцевальных телевизионных проектов «Танцы на ТНТ», «Танцуй» Тагир Гиндуллин. 


 

Сама же программа праздничных вечеров состоит из восьми самобытных картин – от «Руси первозданной» до «Современной России», устремлённой в будущее.

- Авторы проекта с успехом воплощают совместные творческие идеи и используют креативную видеографику, видео-инсталляции и световое шоу, что связывает в единое целое классику и достижения современного искусства, прошлое и будущее, где возникает новый осязаемый смысл, способный повлиять на человека и дать возможность вести разговор на языке добра и надежды. Постановка транслирует основные человеческие ценности и взывает к гордости россиян за свою страну. Автор идеи концерта – художественный руководитель хора Сретенского монастыря, заслуженный артист России Никон Жила, режиссёр – Фёдор Степанов, а организатор проекта – НК «Роснефть», - сообщают инициаторы масштабного проекта.

Один из концертов прошёл на Приморской сцене Мариинского театра.

Как отмечают организаторы, украшением недавнего концерта стали «гуттаперчевые девочки» трио «ADIS», студии воздушной и пластической акробатика «Амелия Fly» из Бурятии. Представление прошло 19 июня на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке. 


 

В состав трио «ADIS» входят Дарья Ринчинова, Аяна Намжилова, Аригма Цыремпилова.

Как рассказала «Байкал-Daily» Зоя Хабеева, руководитель коллектива, артисткам по 17 лет. Аригма и Дарья заканчивают в этом году школу. У них напряжённый график: в перерыве между гастролями они прилетают в Улан-Удэ и сдают экзамены. В период же проекта звёздочки из республики живут в Москве. Третья артистка – Аяна – перешла в 11 класс.

После сдачи ЕГЭ двух девочек ждёт поступление в вуз, затем они все поедут выступать в рамках проекта «Цирк на воде». 





 

Как сообщал «Байкал-Daily», эти «гуттаперчевые девочки» выступали в 2012 году в шоу «Минута славы» на Первом канале. Циркачек из Улан-Удэ организаторы проекта разыскали после того, как увидели их номер в интернете.

Юные артистки показали на телешоу сложнейшие трюки, среди которых – особый под названием «четыре этажа». Во всём мире его выполняют лишь единицы артистов, не решаются на него даже большинство взрослых опытных гимнастов. Девочки покорили жюри и легко вышли в полуфинал «Минуты славы».

Затем они показали номер в национальном стиле «Маленькие Будды». Жюри дало высокую оценку артисткам, однако в финал их не пропустило. В качестве утешительного приза девочкам подарили билеты на Цирк Дю Солей в Канаду.

цирк
 
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