В Иркутске эвакуировали посетителей «Леруа Мерлен» (видео)

По словам очевидцев, эвакуационных выходов было достаточно
В середине июня в Иркутске эвакуировали посетителей гипермаркета строительных материалов «Леруа Мерлен». Это произошло вечером, за 20 минут до закрытия объекта.
«В связи с возникшей чрезвычайной ситуацией просьба организованно покинуть здание», - было объявлено по громкой связи.
- Чем обусловлена эвакуация, неизвестно. Но эвакуационные выходы были открыты мгновенно, и их много. На каждом повороте консультант указывал путь движения, - сообщила иркутянка в Facebook.
Как сообщал «Байкал-Daily», гипермаркет «Леруа Мерлен» планируется построить и в Улан-Удэ
. Проблема только с оформлением земельного участка.
По словам очевидцев, эвакуационных выходов было достаточно
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