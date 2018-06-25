В Иркутске эвакуировали посетителей «Леруа Мерлен» (видео)





















Как сообщал «Байкал-Daily», гипермаркет «Леруа Мерлен»





- Чем обусловлена эвакуация, неизвестно. Но эвакуационные выходы были открыты мгновенно, и их много. На каждом повороте консультант указывал путь движения, - сообщила иркутянка в Facebook.Как сообщал «Байкал-Daily», гипермаркет «Леруа Мерлен» планируется построить и в Улан-Удэ . Проблема только с оформлением земельного участка.

В середине июня в Иркутске эвакуировали посетителей гипермаркета строительных материалов «Леруа Мерлен». Это произошло вечером, за 20 минут до закрытия объекта.«В связи с возникшей чрезвычайной ситуацией просьба организованно покинуть здание», - было объявлено по громкой связи.