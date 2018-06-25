В бурятском посёлке строят борцовскую юрту

Возведение объекта стартовало в начале этого месяца



В посёлке Таксимо Муйского района Бурятии по инициативе ведущего тренера по вольной борьбе Зорикто Ульзутуева скоро исполнится давняя мечта юных спортсменов о своём собственном зале. В начале июня благодаря помощи спонсора здесь началось строительство борцовской юрты.



Также при ежегодной спонсорской помощи у борцов есть возможность выезжать для участия в соревнованиях в различные регионы России, сообщается в группе «Борцы Бурятии» «ВКонтакте».

