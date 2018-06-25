В Улан-Удэ отключили воду на крупной улице

Сегодня ведутся работы по замене гидранта



Сегодня, 25 июня, проводятся аварийно-восстановительные работы по замене пожарного гидранта на водопроводной сети по улице Жердева, 130 в Улан-Удэ.



В связи с этим отключено холодное водоснабжение с 09.00ч до 16.00 по следующим адресам:



— Жилые дома по ул. Жердева, 124, 128, 130, 132, 134, 140а;



— ТЦ «Заря» (ул. Жердева, 104)



Подвоз воды будет организован, сообщили в МУП «Водоканал».





