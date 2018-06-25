Сегодня ведутся работы по замене гидранта
Сегодня, 25 июня, проводятся аварийно-восстановительные работы по замене пожарного гидранта на водопроводной сети по улице Жердева, 130 в Улан-Удэ.
В связи с этим отключено холодное водоснабжение с 09.00ч до 16.00 по следующим адресам:
— Жилые дома по ул. Жердева, 124, 128, 130, 132, 134, 140а;
— ТЦ «Заря» (ул. Жердева, 104)
Подвоз воды будет организован, сообщили в МУП «Водоканал».
В Улан-Удэ отключили воду на крупной улице
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он будет посвящён дню донора
Опекунам расскажут информацию о правах и льготах
На мероприятие пришли кинологи со своими четвероногими друзьями
Это стало возможным благодаря сотрудничеству краевого управления ФСИН и предприятий агропромышленного комплекса Забайкалья
Инспекторы ПДН проводят со школьниками беседы, игры по соблюдению правил личной и пожарной безопасности
Проект был представлен в рамках Школы экологического предпринимательства
Творческие работы представило более 100 юных художников и писателей
Все участники забега со знаменитым марафонцем получат подарки
Отключило электричество незаконно ТСЖ
Образовательные учреждения Бурятии представят свои специальности
Существует риск внезапного обрушения зданий
Работы по тушению в республике не ведутся
Уроженец Иркутска Зобнин является воспитанником академии в Тольятти
Важной частью юбилейного X фестиваля «Голос кочевников» станет фотовыставка «Мир в лицах»
В выходные состоялся открытый всероссийский турнир по боевому самбо памяти погибших сотрудников ОМОН. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж