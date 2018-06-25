Он будет посвящён дню донора
В среду, 27 июня, с 17:00 до 19:00 на площади Революции в Улан-Удэ состоится фестиваль «МузАртерия». Он будет посвящён всемирному дню донора крови.
В мероприятии примут участие творческие и музыкальные коллективы города.
Мероприятие направлено на популяризацию донорства крови среди молодёжи.
Фестиваль «МузАртерия» пройдёт в центре Улан-Удэ
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