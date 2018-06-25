В Улан-Удэ пройдёт семинар для замещающих родителей

Опекунам расскажут информацию о правах и льготах



26 июня в 10 часов в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Малышок» состоится семинар по правовому просвещению замещающих родителей, воспитывающих детей-инвалидов.



Там опекунам дадут информацию о правах и льготах, а также обучать первичным навыкам самоадвокации (самостоятельного отстаивания своих прав).



Семинар проводится в рамках проекта «Инфотека-2» Региональной общественной организацией родителей детей-инвалидов «Найдал», сообщает минсоцзащиты Бурятии.

