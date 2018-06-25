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В Улан-Удэ проходит проект «Дети улиц»

Общество, 
Инспекторы ПДН проводят со школьниками беседы, игры по соблюдению правил личной и пожарной безопасности

Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних Управления МВД России по Улан-Удэ проводят беседы и правовые игры с подростками, отдыхающими на летних пришкольных площадках. Тематика занятий – соблюдение правил личной и пожарной безопасности в курортный сезон. Уроки проходят в рамках профилактического мероприятия «Дети улиц».

Полицейские рассказывают ребятам о том, как вести на себя на воде – не отплывать далеко от берега, находиться на расстоянии видимости, в местах массового скопления людей - следить за сохранностью своего имущества. Также они советуют не играть со спичками: это может привести к плачевным последствиям; переходить дорогу на разрешающий сигнал светофора. Если пешеходный переход нерегулируемый – детям нужно убедиться в отсутствии приближающихся автомобилей.

С начала летнего сезона подобные мероприятия проведены инспекторами ПДН в 9 лагерях с дневным пребыванием детей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.  
полиция
 
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