Театр «Байкал» презентовал проект «Ёхор-терапии»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Проект был представлен в рамках Школы экологического предпринимательства



Школа экологического предпринимательства (ШЭПР) - первый образовательный проект по развитию экологического предпринимательства. В этом году он впервые проходит в Бурятии, в посёлке Танхой Кабанского района.



Программа школы включает в себя 4 дня интенсивного обучения и сопровождения бизнес-проектов. Здесь представлены как просто идеи, так и уже действующие проекты. Арт-резиденция на родовых землях, проекты развития оздоровительного туризма, организованного раздельного сбора мусора и переработки стеклотары, переработки вторсырья в полимерную плитку и др. Театр «Байкал» презентует в рамках школы этно-тур «Ёхор-терапия». Последний представляет собой туристический маршрут, направленный на гармонизацию отношений человека с природой и возрождение и популяризацию культурных ценностей бурят.



- В рамках тура планируется проведение экскурсий в живописные места Байкальского региона с проведением мастер-классов по исполнению ёхора, протяжному вокалу, национальным играм и прикладному творчеству. Полное погружение и единение с природой поможет человеку оторваться от каждодневной суеты и стресса, перезагрузить сознание и обрести внутреннюю гармонию, - рассказали в пресс-службе театра.



По итогам двух дней обучения театр посетил различные мастер-классы по бизнес-планированию, успешно прошёл ярмарку проектов, презентовал и защитил концепцию своей задумки. Впереди - прохождение экспертного конвейера и апробация, в ходе которых бизнес-идея проверит свою реальность и жизнеспособность в рыночных условиях. Итоговая защита и инвестиционная экспертиза проекта состоится завтра, 26 июня.



Справка:



Проект «Школа экологического предпринимательства» - первый образовательный проект по развитию экологического предпринимательства среди молодёжи, организованный фондом «Возрождение земли сибирской» совместно с En+ Group. Школа проводится с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.

