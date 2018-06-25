Театр «Байкал» презентовал проект «Ёхор-терапии»

Проект был представлен в рамках Школы экологического предпринимательства
Школа экологического предпринимательства (ШЭПР) - первый образовательный проект по развитию экологического предпринимательства. В этом году он впервые проходит в Бурятии, в посёлке Танхой Кабанского района.
Программа школы включает в себя 4 дня интенсивного обучения и сопровождения бизнес-проектов. Здесь представлены как просто идеи, так и уже действующие проекты. Арт-резиденция на родовых землях, проекты развития оздоровительного туризма, организованного раздельного сбора мусора и переработки стеклотары, переработки вторсырья в полимерную плитку и др. Театр «Байкал» презентует в рамках школы этно-тур «Ёхор-терапия». Последний представляет собой туристический маршрут, направленный на гармонизацию отношений человека с природой и возрождение и популяризацию культурных ценностей бурят.
- В рамках тура планируется проведение экскурсий в живописные места Байкальского региона с проведением мастер-классов по исполнению ёхора, протяжному вокалу, национальным играм и прикладному творчеству. Полное погружение и единение с природой поможет человеку оторваться от каждодневной суеты и стресса, перезагрузить сознание и обрести внутреннюю гармонию, - рассказали в пресс-службе театра.
По итогам двух дней обучения театр посетил различные мастер-классы по бизнес-планированию, успешно прошёл ярмарку проектов, презентовал и защитил концепцию своей задумки. Впереди - прохождение экспертного конвейера и апробация, в ходе которых бизнес-идея проверит свою реальность и жизнеспособность в рыночных условиях. Итоговая защита и инвестиционная экспертиза проекта состоится завтра, 26 июня.
Справка:
Проект «Школа экологического предпринимательства» - первый образовательный проект по развитию экологического предпринимательства среди молодёжи, организованный фондом «Возрождение земли сибирской» совместно с En+ Group. Школа проводится с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.
Театр «Байкал» презентовал проект «Ёхор-терапии»
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