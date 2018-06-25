Уроженец Иркутска Зобнин является воспитанником академии в Тольятти
Полузащитник сборной России по футболу, уроженец Иркутска Роман Зобнин купил билеты на матч чемпионата мира воспитанникам Академии футбола имени Юрия Коноплева в Тольятти. Дети побывают на матче, в котором россияне сыграют с командой Уругвая, сообщает ТАСС.
Зобнин является воспитанником академии в Тольятти.
- Не получится в трёх словах описать, как в Самаре любят футбол. Я много времени провёл в Тольятти, вырос в академии имени Коноплева и купил её воспитанникам билеты на матч с командой Уругвая. Сколько не скажу - пускай останется в секрете, - сказал Зобнин.
Матч Уругвай - Россия пройдёт в Самаре 25 июня.
Иркутский футболист подарил детям билеты на матч Россия - Уругвай
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