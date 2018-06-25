Важной частью юбилейного X фестиваля «Голос кочевников» станет фотовыставка «Мир в лицах»
Фотограф Александр Химушин называет себя «независимым путешественником». Он родился в Якутии, но уже давно живёт в Австралии. В 2009 году он начал вести блог о своих приключениях по разным уголкам планеты, во время которых посещал самые экзотические места и фотографировал людей, живущих там.
В этом году на фестивале «Голос кочевников» откроется выставка фотографа под названием «Мир в лицах». Специально для этого туристический комплекс «Степной кочевник», где пройдёт фестиваль, делает большую юрту — мини-галерею, сообщили в пресс-службе Бурятской филармонии.
— Если вы в Сибири этим летом, пожалуйста, приезжайте и скажите «Привет!» Я буду там, чтобы встретить вас лично 20-21 июля. Буду рад видеть вас всех внутри огромной традиционной юрты, которая сейчас возводится специально для моей выставки, — пишет у себя в соцсетях Александр Химушин.
«Байкал-Daily» уже представлял полную программу фестиваля «Голос кочевников», хэдлайнером которого станет Вячеслав Бутусов.
На «Голосе кочевников» в Бурятии откроется фотовыставка Александра Химушина
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