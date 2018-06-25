В Бурятии дети с инвалидностью проходят реабилитацию на дому

На постоянном надомном обслуживании находятся 155 детей с ограниченными возможностями



В Бурятии специалисты Республиканского реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями «Светлый» в целях обеспечения доступной, комплексной, социально-педагогической и социально-психологической реабилитации оказывают помощь семьям на дому.



Такая работа ведется с 2012 года. Сегодня на постоянном надомном обслуживании находятся 155 детей с ограниченными возможностями здоровья, которые проходят комплекс мероприятий по социальной адаптации к жизни в обществе, семье.



Дети обретают навыки самообслуживания, общения, поведения в быту. Развивают творческие способности детей-инвалидов путём вовлечения их в активный процесс деятельности. Семьям оказывается психологическое сопровождение в виде социально-психологического патронажа, индивидуальные психо-коррекционные занятия на дому, консультации.



Такие мероприятия с выездом проводятся еженедельно. Главным их преимуществом является возможность индивидуального подхода к ребёнку, без отрыва от его привычной среды. Это позволяет добиться положительных результатов в реабилитации и социализации детей, сообщает министерство социальной защиты республики.