Управляющая компания в Иркутске ответит за самоуправство

ТСЖ грубо нарушило Жилищный кодекс



В прокуратуру Куйбышевского района Иркутска обратилась собственница квартиры с заявлением о не согласии с ограничением электроснабжения.



- Установлено, что ТСЖ «Золотой век», не являясь исполнителем услуги по электроснабжению, отключил электричество в квартире заявителя за имеющиеся долги по уплате за содержание и ремонт жилья, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.



Поскольку электроснабжение квартиры осуществляет ООО «Иркутскэнергосбыт», действия «Золотго века» являются грубым нарушением положений Жилищного кодекса и правил предоставления коммунальных услуг.



На председателя ТСЖ возбуждено административное дело за самоуправство, которое направлено на рассмотрение мировому судье судебного участка № 10 Куйбышевского района.



Электроснабжение в квартире заявителя восстановлено.







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