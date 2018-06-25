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В Бурятии сегодня обещают дожди

В Бурятии сегодня обещают дожди
Общество,  Фото:pixabay.com
По данным Бурятского Гидрометцентра, 25 июня в республике местами ожидаются кратковременные дожди, по востоку и северо-востоку местами ливни, грозы

Ветер северо-западный до 12-17 м/с.

Температура днём +22, +27, местами +14, +19.

В Улан-Удэ дождь. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14 м/с. Температура +22, +24.
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