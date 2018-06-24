В Чите впервые за последние годы отменили шествие выпускников. Причём не заранее отменили, а перед самым началом, когда дети уже выстраивались в колонну, сообщил Заб.ру родитель одного из школьников
- Отменили из-за дождя. Выпускники только начали строиться на ул. Полины-Осипенко, и пошел дождь. Пришел какой-то человек, видимо, из комитета образования Читы и сказал всем идти в свои школы. А дождь-то уже закончился, и теперь дети сами по себе гуляют по центру Читы, кто-то пришел на пл. Ленина. Зачем было отменять шествие? Детей просто лишили праздника! - возмутился собеседник портала.
Как отмечает находящийся на пл. Ленина корреспондент Заб.ру, родители и выпускники выражают недовольство.
- Люди ругаются. Тут и там слышны недовольные речи, кто-то ссорится между собой. Настроение испортили всем - и выпускникам, и их родителям. А на улице, между тем, установилась хорошая погода, - рассказал корреспондент портала.
Между тем, перед собравшимися извинились за случившееся.
Как сообщалось ранее, 23 июня с 20:00 до 20:30 должно было состояться шествие выпускников от ул. Полины Осипенко до площади Ленина, где до 21:30 для них должна была идти праздничная программа. В преддверии шествия, с 19:00, перекрыто движение транспорта по ул. Полины Осипенко - от ул. Ленина до ул. Чкалова, а также по ул. Ленина - от ул. Полины Осипенко до ул. Ленинградской.
В Забайкалье из-за выпускных вечеров сегодня запрещена продажа спиртного.
Из-за дождя отменили шествие выпускников в Чите
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