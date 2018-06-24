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Экипажи ДПС со всей Сибири устроили гонки

Общество, 
Михаил Ватиков приехал в Красноярск из Иркутска — специально на гонки. Для него это первый опыт. Говорит, сожалеет только об одном — мало тренировался

На трассе в Емельяновском районе патрульные экипажи со всей Сибири. Сотрудники ДПС соревнуются в скорости и в умении управлять спецмашиной.

- Тренировок у нас не получилось — очень мало заездов было, нужно ездить и ездить. Понравилось очень и собираюсь приехать еще и уже с победой в следующем году, - говорит Михаил Ватиков, участник гонок ГИБДД (Иркутск).

В заездах принимали участие автомобили ДПС, оборудованные всеми специальными устройствами и ежедневно патрулирующие улицы. Всего 35 машин.

- По моторам, по коробкам машины идентичные, и сотрудники борются только в уровне водительского мастерства. Кто лучше справится с адреналином и проявит свои качества тот и победит, - пояснил Александр Пономарев, мастер спорта России по автомобильному спорту, куратор гонок.

А помимо самих гонок гости праздника могли познакомиться и с ретротехникой, например, Москвич ездил, патрулировал по Красноярску в конце 50х- годов, ну а начинали свою работу советские милиционеры на мотоциклах. Всех приехавших на гонки зрителей ждал еще один сюрприз — лотерея

Большой праздник скорости организаторы посвятили 82-й годовщине образования службы ГАИ-ГИБДД, на нем побывало несколько тысяч человек. Среди зрителей и начальник краевой полиции, и глава региона.

- Наша основная задача – привести сюда молодежь, молодых ребят-драйверов, нарушающих ПДД в городе. Мы сегодня очень активно работаем с властями над тем, чтобы здесь была реализация их адреналина, - сказал Александр Речицкий, начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В этом году в финал вышли только красноярские полицейские, лучший результат у Сергея Григорьева — как говорится — дома и земля помогает и болельщики радуют, сообщает enisey.tv.
ГИБДД
 
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