Михаил Ватиков приехал в Красноярск из Иркутска — специально на гонки. Для него это первый опыт. Говорит, сожалеет только об одном — мало тренировался
На трассе в Емельяновском районе патрульные экипажи со всей Сибири. Сотрудники ДПС соревнуются в скорости и в умении управлять спецмашиной.
- Тренировок у нас не получилось — очень мало заездов было, нужно ездить и ездить. Понравилось очень и собираюсь приехать еще и уже с победой в следующем году, - говорит Михаил Ватиков, участник гонок ГИБДД (Иркутск).
В заездах принимали участие автомобили ДПС, оборудованные всеми специальными устройствами и ежедневно патрулирующие улицы. Всего 35 машин.
- По моторам, по коробкам машины идентичные, и сотрудники борются только в уровне водительского мастерства. Кто лучше справится с адреналином и проявит свои качества тот и победит, - пояснил Александр Пономарев, мастер спорта России по автомобильному спорту, куратор гонок.
А помимо самих гонок гости праздника могли познакомиться и с ретротехникой, например, Москвич ездил, патрулировал по Красноярску в конце 50х- годов, ну а начинали свою работу советские милиционеры на мотоциклах. Всех приехавших на гонки зрителей ждал еще один сюрприз — лотерея
Большой праздник скорости организаторы посвятили 82-й годовщине образования службы ГАИ-ГИБДД, на нем побывало несколько тысяч человек. Среди зрителей и начальник краевой полиции, и глава региона.
- Наша основная задача – привести сюда молодежь, молодых ребят-драйверов, нарушающих ПДД в городе. Мы сегодня очень активно работаем с властями над тем, чтобы здесь была реализация их адреналина, - сказал Александр Речицкий, начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю.
В этом году в финал вышли только красноярские полицейские, лучший результат у Сергея Григорьева — как говорится — дома и земля помогает и болельщики радуют, сообщает enisey.tv.
Экипажи ДПС со всей Сибири устроили гонки
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Михаил Ватиков приехал в Красноярск из Иркутска — специально на гонки. Для него это первый опыт. Говорит, сожалеет только об одном — мало тренировался
В Этнографическом музее народов Забайкалья 23 июня состоялось народное гуляние, посвященное 50-летию музея. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
24 июня по республике местами кратковременные дожди, грозы, по северным районам ливни, днем возможен град. Утром местами туман
Соревнования начнутся в середине июля
Женщина отстояла своё право в суде
Не только о влиянии на здоровье, но и на судьбу человека
Правоохранители республики стали выявлять значительно больше преступлений, связанных с легализацией преступных доходов
Женщине грозит наказание вплоть до 6 лет лишения свободы
Артиста сегодня в Санкт-Петербурге случайно встретили улан-удэнцы
Подростки наглядно увидели последствия противоправного поведения
Полицейские обходят жилой сектор
Регулирования лишится переход на Левом Берегу
Александр Голков рассказал о развитии побратимских связей и проблемах экологии
Она обращает внимание на движение велосипедистов
Руководителю железнодорожной организации внесли представление