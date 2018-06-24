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Улан-удэнские группы выступят на «Арахлей Фесте»

Общество, 
Музыкальный «Арахлей Фест», где выступят молодые рок- и рэп-исполнители, пройдёт 3-5 августа на берегу озера под Читой, сообщил ИА «Чита.Ру» 23 июня один из организаторов события Нико Фигеле

- Мы ищем спонсоров, заручаемся поддержкой разных людей, чтобы в этом году всё прошло лучше и масштабнее. В течение недели откроется продажа билетов, но около 120 человек уже заявили о готовности поехать. [...] Сама база, где пройдёт фест, вмещает до 200 посетителей, но многие будут жить на соседних, поэтому надеемся собрать около 500 зрителей на фестивале, — отметил организатор.

«Арахлей Фест» пройдёт во второй раз. Организаторы приготовились принять большее число зрителей, чем в 2017 году, и собираются увеличить аудиторию следующего фестиваля до тысячи человек, если мероприятие пройдёт удачно.

О своём участии во втором «Арахлей Фесте» уже заявили читинские рок-группы Massaraksh, Common Circle, The Room, Fine Line, «Обман» и хип-хоп-исполнители The Chitaka Clan, Никита aka Red Fox, а также улан-удэнские команды Call Me Vegas и Through the Tempest, иркутская группа Where Is My Brain? и борзинская «Игры разума». Организаторы также анонсировали файер-шоу и состязание битбоксеров.

- Мы хотим пригласить крупного хэдлайнера. Но летом много больших фестивалей в центре России, вроде «Нашествия», поэтому ищем спонсора, который поможет завлечь известного исполнителя в Читу, — добавил Нико.

«Арахлей Фест» пройдёт на базе отдыха «Россич».
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