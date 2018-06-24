В Улан-Удэ возможна гроза

24 июня по республике местами кратковременные дожди, грозы, по северным районам ливни, днем возможен град. Утром местами туман



Ветер северо-западный ночью 3-8, в отдельных районах 10-15 м/с, днем 5-10, в отдельных районах 13-18 м/с. Температура ночью 10-15, местами 2-7, днем 22-27, по Прибайкалью, и при дожде по северным районам 15-20 тепла.



В Улан-Удэ ночью без существенных осадков, днём небольшой дождь, возможно гроза. Ветер северо-западный ночью 5-10, днем 8-13 м/с. Температура ночью 12-14, днем 24-26 тепла, сообщает ГУ МЧС по РБ.

