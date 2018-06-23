Правоохранители республики стали выявлять значительно больше преступлений, связанных с легализацией преступных доходов
Под председательством заместителя прокурора республики Магомедова Т.Ф. прошло заседание межведомственной рабочей группы по противодействию легализации преступных доходов
19 июня в прокуратуре Бурятии состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём.
В заседании приняли участие представители правоохранительных и контролирующих органов республики.Предметом обсуждения стали результаты деятельности уполномоченных органов по противодействию отмыванию криминальных доходов.
В республике за 5 месяцев года значительно возросло число выявленных преступлений, связанных с отмыванием криминального дохода.
- Основной вклад в борьбу с такими преступными проявлениями обеспечен оперативными работниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Бурятия, акцентирующими внимание на выявлении фактов легализации доходов, полученных от сбыта наркотиков с использованием современных технологий, в том числе пиринговой электронной платёжной системы «Биткоин», - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Правоохранители обсудили и вопросы межведомственного взаимодействия по выявлению и пресечению преступлений данной категории. И приняли решение принять меры по повышению эффективности деятельности правоохранительных и контролирующих органов.
В Бурятии выявляют отмывание доходов при помощи биткоинов
Общество, Фото:
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