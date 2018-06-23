Женщина отстояла своё право в суде
Верховный суд Бурятии изменил решение Северобайкальского городского суда. В марте был удовлетворён иск жительницы района к Управлению пенсионного фонда по городу Северобайкальск и Северо-Байкальскому району.
Дочь истицы учится в учебном заведении по очной форме, но мест в общежитии учебного заведения нет. Поэтому был заключён договор найма жилого помещения в студенческом общежитии другого учебного заведения.
Женщина обратилась с заявлением о распоряжении частью средств материнского капитала, чтобы оплатить проживание ребёнка. Но в ПФР ей не дали разрешения. Отказ суд признал незаконным, обязал перечислить деньги и взыскал с Отделения ПФР по Бурятии судебные расходы, понесённые женщиной.
- Удовлетворяя требования, районный суд исходил из нормы ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», гласящей о том, что средства материнского (семейного) капитала в полном объёме либо по частям могут быть направлены на получение образования ребёнком, - сообщает пресс-служба суда.
Правила предусматривают и возможность направления маткапитала на оплату пользования жилым помещением и коммунальных услуг в общежитии.
Но судебная коллегия Верховного суда Бурятии изменила решение, лишь исключив указание о возложении обязанности перечислить часть семейного капитала на Управление Пенсионного фонда по Северобайкальску и Северо-Байкальскому району. Управление является филиалом Отделения ПФР, которое как юрлицо и обязано осуществить выплату. В остальной части решение суда оставлено без изменения.
В Бурятии женщине не давали тратить маткапитал на общежитие ребёнка
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