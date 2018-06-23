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Сергей Шнуров передал привет бурятам

Сергей Шнуров передал привет бурятам
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Артиста сегодня в Санкт-Петербурге случайно встретили улан-удэнцы

Жители Бурятии сегодня ночью на одной из улиц Санкт-Петербурга догнали автомобиль, в котором на пассажирском сиденье ехал Сергей Шнуров.

Молодые люди привлекли к себе внимание, машина остановилась, и артист опустил стеклоподъёмник. Его попросили передать привет.

- Буряты! Привет! – сказал, улыбаясь, артист и помахал рукой.

Бурятия
 
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