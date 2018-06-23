Сергей Шнуров передал привет бурятам

Публикация от Бурят-Монгольское Комьюнити (@bmkru) 22 Июн 2018 в 9:13 PDT

Жители Бурятии сегодня ночью на одной из улиц Санкт-Петербурга догнали автомобиль, в котором на пассажирском сиденье ехал Сергей Шнуров.Молодые люди привлекли к себе внимание, машина остановилась, и артист опустил стеклоподъёмник. Его попросили передать привет.- Буряты! Привет! – сказал, улыбаясь, артист и помахал рукой.