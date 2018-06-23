Женщине грозит наказание вплоть до 6 лет лишения свободы
В Шилкинском районе перед судом предстанет бывший заведующий детским садом. Она обвиняется в присвоении в крупном размере.
Следствием установлено, что с 2012 по 2017 год женщина систематически перечисляла на личные счета деньги с расчётного счёта учреждения, принадлежащие бюджету Шилкинского района.
В результате преступных действий казне муниципалитета причинён материальный ущерб в 720 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Шилкинский районный суд.
В случае признания виновной женщине грозит наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.
Заведующая детсадом в Забайкалье присвоила 700 тысяч
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Правоохранители республики стали выявлять значительно больше преступлений, связанных с легализацией преступных доходов
Женщине грозит наказание вплоть до 6 лет лишения свободы
Артиста сегодня в Санкт-Петербурге случайно встретили улан-удэнцы
Подростки наглядно увидели последствия противоправного поведения
Полицейские обходят жилой сектор
Регулирования лишится переход на Левом Берегу
Александр Голков рассказал о развитии побратимских связей и проблемах экологии
Она обращает внимание на движение велосипедистов
Руководителю железнодорожной организации внесли представление
За рулём во время аварии был другой водитель
Нарушения должны устранить к началу нового учебного года
По данным Бурятского Гидрометцентра, 23 июня днём на большей части республики пройдут кратковременные дожди, грозы, ливни, возможен град
Сезон навигации открыли в Иркутской области. Десятки яхт вышли на водную гладь, чтобы насладиться ветром. На борту не только профессионалы. Открыт набор на курс практики под парусами
24 июня в физкультурно-спортивном комплексе состоится всероссийский турнир по боевому самбо «Шагнувшие в бессмертие»
Учёные выявили четыре зоны разрастания спирогиры в прибрежных водах Байкала, хуже всего ситуация в Северобайкальске