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Заведующая детсадом в Забайкалье присвоила 700 тысяч

Общество, 
Женщине грозит наказание вплоть до 6 лет лишения свободы

В Шилкинском районе перед судом предстанет бывший заведующий детским садом. Она обвиняется в присвоении в крупном размере.

Следствием установлено, что с 2012 по 2017 год женщина систематически перечисляла на личные счета деньги с расчётного счёта учреждения, принадлежащие бюджету Шилкинского района.

В результате преступных действий казне муниципалитета причинён материальный ущерб в 720 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Шилкинский районный суд.

В случае признания виновной женщине грозит наказание вплоть до 6 лет лишения свободы. 
присвоение денег
 
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