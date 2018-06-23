Заведующая детсадом в Забайкалье присвоила 700 тысяч

Женщине грозит наказание вплоть до 6 лет лишения свободы



В Шилкинском районе перед судом предстанет бывший заведующий детским садом. Она обвиняется в присвоении в крупном размере.



Следствием установлено, что с 2012 по 2017 год женщина систематически перечисляла на личные счета деньги с расчётного счёта учреждения, принадлежащие бюджету Шилкинского района.



В результате преступных действий казне муниципалитета причинён материальный ущерб в 720 тысяч рублей.



Уголовное дело направлено для рассмотрения в Шилкинский районный суд.



В случае признания виновной женщине грозит наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.

