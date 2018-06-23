Подростки наглядно увидели последствия противоправного поведения
В Чите школьники, отдыхающие в лагере дневного пребывания, побывали с экскурсией в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей краевого УМВД.
В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Подросток» инспекторы по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Чите организовали для юных читинцев экскурсию в полицейское подразделение.
Воспитатели ЦВСНП рассказали ученикам 5 класса читинской школы № 2 о работе Центра и о том, по каким причинам подростки попадают в учреждение.
- Особое внимание ребят полицейские обратили на профилактику правонарушений с разъяснением норм ответственности за конкретный проступок, отметив, что, оступившись один раз, можно изменить свою судьбу на долгие годы. Кроме того, стражи порядка пообщались со школьниками на тему самовольных уходов из дома, что становится наиболее актуально в летний период, - сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
По словам инспектора ПДН УМВД по городу Чите Сергея Кибирева, такая экскурсия позволит подросткам наглядно увидеть последствия противоправного поведения.
Читинским школьникам устроили экскурсию в полицию
Общество, Фото:
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