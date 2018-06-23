В Иркутской области участковые рассказывают пенсионерам о мошенниках

Полицейские обходят жилой сектор



В целях профилактики мошенничества участковые уполномоченные полиции межмуниципального отдела МВД «Усть-Кутский» проводят с населением разъяснительные беседы, особое внимание уделяя пенсионерам.



- Основная цель мероприятий – это профилактика правонарушений и предупреждение преступлений в отношении социально незащищённых слоёв населения, в первую очередь, пожилых людей. В отношении них чаще совершаются разного рода мошенничества. Они более доверчивы и беззащитны перед злоумышленниками. Мошенники используют их доверчивость, пробелы в правовой грамотности и играют на чувстве жалости, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



В ходе обхода жилого сектора полицейские рассказывают на конкретных примерах о разных схемах обмана, которые совершаются на территории области. Стражи правопорядка предостерегают пенсионеров от покупки «чудодейственных» лекарственных препаратов, дорогостоящей медицинской техники у незнакомых людей, не посоветовавшись с лечащим врачом и родственниками. Особое внимание во время бесед уделяется телефонным мошенничествам.



Пенсионерам вручают памятки, где содержится необходимая информация об основных преступных схемах мошенников, рекомендации и телефоны экстренных служб и организаций, куда можно обратиться в любое время суток.



