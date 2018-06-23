Регулирования лишится переход на Левом Берегу
В связи с проведением планового ремонта «Улан-Удэ Энерго» 28 июня с 9 до 17 часов будет отключён светофорный объект на улице Иволгинская в районе остановки «Школа № 44».
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее отключение планировалось на 25 июня.
В Улан-Удэ вновь отключат светофор
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