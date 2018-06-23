Мэр Улан-Удэ дал интервью телеканалу «Bloomberg TV Mongolia»

Общество, Фото: Управление по информационной политике Улан-Удэ

Александр Голков рассказал о развитии побратимских связей и проблемах экологии



Мэр Улан-Удэ Александр Голков с рабочей поездкой посетил столицу Монголии Улан-Батор. В ходе IV форума мэров городов стран Северо-Восточной Азии, который проходил с 18 по 19 июня, он дал интервью монгольскому телеканалу «Bloomberg TV Mongolia», сообщает управление по информационной политике столицы Бурятии.



Беседа шла о двусторонних отношениях городов-побратимов: Улан-Удэ и Улан-Батора, о перспективе развития побратимских связей, о проблемах экологии.



- Города Улан-Удэ и Улан-Батор - города-побратимы и очень важно поддерживать эту высокую планку сотрудничества. С 2014 года действует безвизовый режим между Россией и Монголией. И в этой связи очень важна деятельность представительства города Улан-Удэ в Улан-Баторе. Сейчас очень активно развивается туризм и это один из главных проектов сотрудничества. Целью любого соглашения является увеличение товарооборота и динамика развития российско-монгольских отношений как раз способствует развитию отношений между городами. Города - это драйверы роста, - подчеркнул мэр города Улан-Удэ Александр Голков.



Особое внимание в ходе разговора было уделено экологическим проблемам, чему и был посвящён форум мэров городов стран Северо-Восточной Азии.



- В Улан-Удэ такие же проблемы, как и Улан- Баторе. Загрязнённость воздуха, когда в зимнее время частные домовладения отапливаются печами, отсюда дым и выброс вредных веществ. Мы постепенно переводим наш город на централизованное теплоснабжение и закрываем котельные, которые являются дополнительным источником загрязнения атмосферного воздуха. К примеру, в прошлом году мы закрыли 3 котельные, что уже снизило выброс 42 тонн вредных веществ в зимнее время, - отметил Александр Михайлович.



В рамках форума мэров городов стран Северо-Восточной Азии делегаты из Пекина, Гуанчжоу, Шэньяна, Хух-Хото, Москвы, Улан-Удэ, Иркутска, Читы, Сеула, Пусана, Сувона и Токио обсуждали развитие городов с низким уровнем выбросов углерода, пути улучшения качества воздуха и сокращения выбросов парниковых газов. Мэр Улан-Удэ Александр Голков поделился с участниками форума основными мероприятиями, проводимыми в области улучшения экологической обстановки.



«Bloomberg TV Mongolia» вещает с 2012 года и является первым деловым и финансовым новостным каналом, направленным на повышение нового рынка в Азии.

