На трёх станциях в Бурятии накапливали отходы без нормативов

Руководителю железнодорожной организации внесли представление



Байкальская транспортная прокуратура проверила Северобайкальский отдел материально-технического обеспечения Росжелдорснаба (ОМТО-4). Выявлены нарушения в сфере обращения с отходами производства.



На складах станций Северобайкальск, Новый Уоян и Таксимо подразделения не были утверждены нормативы образования отходов и лимиты на их размещение.



- Выявленные нарушения, по мнению прокуратуры, являлись грубыми, поскольку не позволяли соответствующим контролирующим органам в сфере охраны природы своевременно и в полном объёме оценить информацию о видах и количестве образующихся отходов, о влиянии опасных отходов на окружающую среду, что, в свою очередь, могло повлечь возникновение чрезвычайных ситуаций экологического характера, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Руководителю железнодорожной организации внесли представление, потребовав принять незамедлительные меры по устранению нарушений экологического законодательства и предотвращению их в дальнейшей деятельности.



Также в отношении инженера ОМТО-4, ответственного за соблюдение экологического законодательства, возбудили административное дело за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления. Байкальское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования привлекло оштрафовала его на 10 тысяч рублей.

