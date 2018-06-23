Владелец авто в Иркутске заплатит за совершённое на нём ДТП

За рулём во время аварии был другой водитель



В Ленинский районный суд Иркутска обратился местный житель. Он требовал возмещения ущерба, причинённого в результате дорожно-транспортного происшествия, убытков и судебных расходов.



В 2016 в Иркутске произошло ДТП с участием «Хонды» и «Тойоты». Виновником в ДТП признан водитель первой. Он не был вписан в ОСАГО, за что был привлечён к административной ответственности. Законным владельцем машины был другой мужчина. На виновника никак письменно не оформлялась и передача права управления транспортным средством.



Второй машине были причинены технические повреждения. А поскольку устроивший ДТП водитель не является её собственником, обязанность по возмещению вреда была возложена на владельца автомобиля.



А он доказательств, свидетельствующих о выбытии автомобиля из его обладания в результате противоправных действий, суду не представил.



Исковые требования иркутянина были удовлетворены в полном объёме.

