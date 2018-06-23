Нарушения должны устранить к началу нового учебного года
Кабанский районный суд вынес решение по иску Роспотребнадзора. Служба просила понудить Каменский лицей имени Кожевина и районное управление образования устранить нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.
Как выяснила проверка территориального отдела Управления Роспотребнадзора в раздевалке и спортзале лицея температура воздуха была ниже нормы.
Директор лицея и представитель районного управления образования исковые требования признали.
Суд обязал районное управление образования и Каменский лицей имени Кожевина солидарно до 1 сентября устранить нарушения и привести деятельность в соответствии, сообщают в пресс-службе Кабанского районного суда.
В спортзале и раздевалке лицея в Бурятии было холоднее нормы
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