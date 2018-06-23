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В Бурятии обещают осадки вплоть до града

В Бурятии обещают осадки вплоть до града
Общество,  Фото:pixabay.com
По данным Бурятского Гидрометцентра, 23 июня днём на большей части республики пройдут кратковременные дожди, грозы, ливни, возможен град

Ветер северо-западный 5-10, при грозах 13-18 м/с.

Температура днём +21, +26, местами +14, +19.

В Улан-Удэ дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура +21, +23.
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