В Улан-Удэ память погибших ОМОНовцев почтят турниром

24 июня в физкультурно-спортивном комплексе состоится всероссийский турнир по боевому самбо «Шагнувшие в бессмертие»



Турнир посвящен памяти сотрудников ОМОН «Кречет» Росгвардии по Бурятии, погибших при исполнении служебного долга.



В турнире примут участие более 100 спортсменов из Монголии, Республики Хакасия, Тывы, Иркутской, Новосибирской, Сахалинской областей, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского края. Соревнования имеют статус квалификационных – победитель получит звание «Мастер спорта России», сообщает управление по информационной политике.



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