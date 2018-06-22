Сезон навигации открыли в Иркутской области. Десятки яхт вышли на водную гладь, чтобы насладиться ветром. На борту не только профессионалы. Открыт набор на курс практики под парусами
Грот, стаксель и спинакер. Ученики изучают парусный словарь теперь на деле. Позади теория, а впереди ветер странствий и брызги эмоций. Чтобы спортивная яхта поплыла, конечно, нужно установить паруса. Справиться с этим может только вся команда. У каждого на борту своя роль: рулевой, шкотовые, баковые.
Оксана Громыко - сейчас питмен, отвечает за подъем и спуск парусов. Шутит: скорее, питвумен. Девушка - любительница походить под парусом, и у нее сбылась давняя мечта им управлять.
- Мне безумно нравится, в прошлый раз был полный штиль, сегодня вы сами видите, мы как на море. Мне всегда нравилось наблюдать, как работает команда, раньше я наблюдала со стороны. Это похоже на единый организм, который работает как единое целое, каждый на своем месте, все друг другу помогают, - говорит Оксана Громыко, ученица.
Женщина на борту не к беде, больше половины новых учеников - как раз девушки. И они оказались готовы к любой погоде, хотя для них это второй урок на воде. Сильный ветер - яхта идет креном. Такое разнообразие принес новый сезон. В Сибири он короткий, но очень насыщенный. Все больше людей присоединяются к парусному спорту.
- У нас проводится каждый четверг гонка, по выходным раз в месяц проходят разные регаты и «Байкальская регата» на неделю до Чивыркуйского залива. И в Чивыркуйском заливе гоняем. Сейчас основное направление, куда нужно двигаться в развитии, - это привлечение нового народа, - сказал Виктор Макушев, руководитель Байкальской парусной школы.
Буквально час - и ветер стих. Учеников за испытания ждет награда: идут под большим парусом навстречу красивейшему закату. Учителя говорят: не полюбить воду невозможно, больше половины людей после сезона остаются в парусном деле, сообщает 7ka.tv.
Парусный сезон открыт на Байкале
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сезон навигации открыли в Иркутской области. Десятки яхт вышли на водную гладь, чтобы насладиться ветром. На борту не только профессионалы. Открыт набор на курс практики под парусами
24 июня в физкультурно-спортивном комплексе состоится всероссийский турнир по боевому самбо «Шагнувшие в бессмертие»
27 июня по всей стране отмечается День российской молодежи. В республике пройдет цикл праздничных мероприятий
Похолодание на 5-10 градусов и сильные ливневые дожди ожидают регионы Восточной Сибири на наступающих выходных, сообщил Sibnet.ru представитель Забайкальского Гидрометцентра.
В конно-оздоровительном центре Фонда Тихомировых в деревне Грановщина Иркутского района состоялась торжественная церемония закрытия всероссийской спартакиады Специальной Олимпиады по конному спорту
Экономика, 22.06.2018
Конечная цель Бояна Ракича – Владивосток. Путешествие по Транссибирской магистрали, о котором всю жизнь мечтал его дед, Боян планировал 4 месяца
Свыше 900 человек в Приморье прошли анонимный экспресс- тест на ВИЧ-инфекцию в рамках всероссийской акции «Тест на ВИЧ. Экспедиция», которую проводит минздрав РФ
Образы Сибири в творческом переосмыслении художников двух стран представили на выставке в Иркутске
Выпускные вечера пройдут у российских школьников и студентов в ближайшие выходные, во многих регионах у выпускников есть свои традиции, одни из которых существуют уже много лет, а другие появились недавно
Юбилейный фестиваль казачьей культуры «Единение» состоится в Ацагате
Мероприятие прошло в сквере
В Усолье-Сибирском намерены побить рекорд Гиннесса
Журналист Рори Смит побывал на Центральном стадионе Бурятии, спортбаре и Иволгинском дацане
В связи с установлением жаркой погоды управление Роспотребнадзора по Бурятии дало рекомендации по профилактике перегрева и ухудшению состояния организма
Старейшая сосна Ольхона участвует в конкурсе деревьев