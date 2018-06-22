Парусный сезон открыт на Байкале

Сезон навигации открыли в Иркутской области. Десятки яхт вышли на водную гладь, чтобы насладиться ветром. На борту не только профессионалы. Открыт набор на курс практики под парусами



Грот, стаксель и спинакер. Ученики изучают парусный словарь теперь на деле. Позади теория, а впереди ветер странствий и брызги эмоций. Чтобы спортивная яхта поплыла, конечно, нужно установить паруса. Справиться с этим может только вся команда. У каждого на борту своя роль: рулевой, шкотовые, баковые.



Оксана Громыко - сейчас питмен, отвечает за подъем и спуск парусов. Шутит: скорее, питвумен. Девушка - любительница походить под парусом, и у нее сбылась давняя мечта им управлять.



- Мне безумно нравится, в прошлый раз был полный штиль, сегодня вы сами видите, мы как на море. Мне всегда нравилось наблюдать, как работает команда, раньше я наблюдала со стороны. Это похоже на единый организм, который работает как единое целое, каждый на своем месте, все друг другу помогают, - говорит Оксана Громыко, ученица.



Женщина на борту не к беде, больше половины новых учеников - как раз девушки. И они оказались готовы к любой погоде, хотя для них это второй урок на воде. Сильный ветер - яхта идет креном. Такое разнообразие принес новый сезон. В Сибири он короткий, но очень насыщенный. Все больше людей присоединяются к парусному спорту.



- У нас проводится каждый четверг гонка, по выходным раз в месяц проходят разные регаты и «Байкальская регата» на неделю до Чивыркуйского залива. И в Чивыркуйском заливе гоняем. Сейчас основное направление, куда нужно двигаться в развитии, - это привлечение нового народа, - сказал Виктор Макушев, руководитель Байкальской парусной школы.



Буквально час - и ветер стих. Учеников за испытания ждет награда: идут под большим парусом навстречу красивейшему закату. Учителя говорят: не полюбить воду невозможно, больше половины людей после сезона остаются в парусном деле, сообщает 7ka.tv.

