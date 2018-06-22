22 Июня

21 Июня

Популярное

Парусный сезон открыт на Байкале

Общество, 
Сезон навигации открыли в Иркутской области. Десятки яхт вышли на водную гладь, чтобы насладиться ветром. На борту не только профессионалы. Открыт набор на курс практики под парусами

Грот, стаксель и спинакер. Ученики изучают парусный словарь теперь на деле. Позади теория, а впереди ветер странствий и брызги эмоций. Чтобы спортивная яхта поплыла, конечно, нужно установить паруса. Справиться с этим может только вся команда. У каждого на борту своя роль: рулевой, шкотовые, баковые.

Оксана Громыко - сейчас питмен, отвечает за подъем и спуск парусов. Шутит: скорее, питвумен. Девушка - любительница походить под парусом, и у нее сбылась давняя мечта им управлять.

- Мне безумно нравится, в прошлый раз был полный штиль, сегодня вы сами видите, мы как на море. Мне всегда нравилось наблюдать, как работает команда, раньше я наблюдала со стороны. Это похоже на единый организм, который работает как единое целое, каждый на своем месте, все друг другу помогают, - говорит Оксана Громыко, ученица.

Женщина на борту не к беде, больше половины новых учеников - как раз девушки. И они оказались готовы к любой погоде, хотя для них это второй урок на воде. Сильный ветер - яхта идет креном. Такое разнообразие принес новый сезон. В Сибири он короткий, но очень насыщенный. Все больше людей присоединяются к парусному спорту.

- У нас проводится каждый четверг гонка, по выходным раз в месяц проходят разные регаты и «Байкальская регата» на неделю до Чивыркуйского залива. И в Чивыркуйском заливе гоняем. Сейчас основное направление, куда нужно двигаться в развитии, - это привлечение нового народа, - сказал Виктор Макушев, руководитель Байкальской парусной школы.

Буквально час - и ветер стих. Учеников за испытания ждет награда: идут под большим парусом навстречу красивейшему закату. Учителя говорят: не полюбить воду невозможно, больше половины людей после сезона остаются в парусном деле, сообщает 7ka.tv.
Байкал
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Парусный сезон открыт на Байкале
Общество, 22.06.2018
Сезон навигации открыли в Иркутской области. Десятки яхт вышли на водную гладь, чтобы насладиться ветром. На борту не только профессионалы. Открыт набор на курс практики под парусами
В Улан-Удэ память погибших ОМОНовцев почтят турниром
Общество, 22.06.2018
24 июня в физкультурно-спортивном комплексе состоится всероссийский турнир по боевому самбо «Шагнувшие в бессмертие»
Диджей Саймон пригласил улан-удэнцев на День молодёжи (видео)
Общество, 22.06.2018
27 июня по всей стране отмечается День российской молодежи. В республике пройдет цикл праздничных мероприятий
Похолодание пообещали Восточной Сибири
Общество, 22.06.2018
Похолодание на 5-10 градусов и сильные ливневые дожди ожидают регионы Восточной Сибири на наступающих выходных, сообщил Sibnet.ru представитель Забайкальского Гидрометцентра.
Спортсменка из Бурятии попала в резерв России на специальную Олимпиаду в ОАЭ
Общество, 22.06.2018
В конно-оздоровительном центре Фонда Тихомировых в деревне Грановщина Иркутского района состоялась торжественная церемония закрытия всероссийской спартакиады Специальной Олимпиады по конному спорту
Исполняющий мечту деда житель Мадрида побывал в Улан-Удэ
Экономика, 22.06.2018
Конечная цель Бояна Ракича – Владивосток. Путешествие по Транссибирской магистрали, о котором всю жизнь мечтал его дед, Боян планировал 4 месяца
Экспедиция «Тест на ВИЧ» двигается к Улан-Удэ
Общество, 22.06.2018
Свыше 900 человек в Приморье прошли анонимный экспресс- тест на ВИЧ-инфекцию в рамках всероссийской акции «Тест на ВИЧ. Экспедиция», которую проводит минздрав РФ
Художники двух стран написали «Байкальские ветры»
Общество, 22.06.2018
Образы Сибири в творческом переосмыслении художников двух стран представили на выставке в Иркутске
Яхта с алыми парусами поприветствует выпускников в Бурятии
Общество, 22.06.2018
Выпускные вечера пройдут у российских школьников и студентов в ближайшие выходные, во многих регионах у выпускников есть свои традиции, одни из которых существуют уже много лет, а другие появились недавно
В Бурятии обещают зрелищный фестиваль казачьей культуры
В Бурятии обещают зрелищный фестиваль казачьей культуры
Общество, 22.06.2018
Юбилейный фестиваль казачьей культуры «Единение» состоится в Ацагате
В Усолье-Сибирском приготовят яичницу из 55 тысяч перепелиных яиц
В Усолье-Сибирском приготовят яичницу из 55 тысяч перепелиных яиц
Общество, 22.06.2018
В Усолье-Сибирском намерены побить рекорд Гиннесса
The New York Times рассказал, как улан-удэнцы болеют за футболистов
The New York Times рассказал, как улан-удэнцы болеют за футболистов
Общество, 22.06.2018
Журналист Рори Смит побывал на Центральном стадионе Бурятии, спортбаре и Иволгинском дацане
Жителям Бурятии советуют отказаться от обедов
Жителям Бурятии советуют отказаться от обедов
Общество, 22.06.2018
В связи с установлением жаркой погоды управление Роспотребнадзора по Бурятии дало рекомендации по профилактике перегрева и ухудшению состояния организма
Старейшая сосна Ольхона участвует в конкурсе деревьев
Старейшая сосна Ольхона участвует в конкурсе деревьев
Общество, 22.06.2018
Старейшая сосна Ольхона участвует в конкурсе деревьев

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Загрузка...
^