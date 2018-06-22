Спортсменка из Бурятии попала в резерв России на специальную Олимпиаду в ОАЭ

В конно-оздоровительном центре Фонда Тихомировых в деревне Грановщина Иркутского района состоялась торжественная церемония закрытия всероссийской спартакиады Специальной Олимпиады по конному спорту



- Иркутская область впервые принимала у себя всероссийскую спартакиаду Специальной Олимпиады по конному спорту. В последние годы Специальное Олимпийское движение активно развивается в нашем регионе. На всероссийских и международных соревнованиях успешно выступают наши спортсмены по горнолыжному спорту, легкой атлетике, пауэрлифтингу. Теперь у нас есть возможность достойно представить Иркутскую область на Всемирных Специальных Олимпийских играх и по конному спорту, - отметил министр спорта Приангарья Илья Резник.



С 19 по 22 июня спортсмены соревновались по нескольким дисциплинам конного спорта – выездке, английской езде, рабочей тропе, гонке вокруг шестов и гонке вокруг бочек. За четыре дня было разыграно 19 комплектов медалей.



На торжественной церемонии закрытия Всероссийской состоялась жеребьёвка. По ее результатам среди победителей был определен основной и резервные составы сборной России для участия во Всемирных летних Специальных Олимпийских играх, которые пройдут в 2019 году в Абу-Даби в ОАЭ, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



В резервном составе сборной страны оказалась представительница Бурятии Светлана Аносова.

