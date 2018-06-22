В конно-оздоровительном центре Фонда Тихомировых в деревне Грановщина Иркутского района состоялась торжественная церемония закрытия всероссийской спартакиады Специальной Олимпиады по конному спорту
- Иркутская область впервые принимала у себя всероссийскую спартакиаду Специальной Олимпиады по конному спорту. В последние годы Специальное Олимпийское движение активно развивается в нашем регионе. На всероссийских и международных соревнованиях успешно выступают наши спортсмены по горнолыжному спорту, легкой атлетике, пауэрлифтингу. Теперь у нас есть возможность достойно представить Иркутскую область на Всемирных Специальных Олимпийских играх и по конному спорту, - отметил министр спорта Приангарья Илья Резник.
С 19 по 22 июня спортсмены соревновались по нескольким дисциплинам конного спорта – выездке, английской езде, рабочей тропе, гонке вокруг шестов и гонке вокруг бочек. За четыре дня было разыграно 19 комплектов медалей.
На торжественной церемонии закрытия Всероссийской состоялась жеребьёвка. По ее результатам среди победителей был определен основной и резервные составы сборной России для участия во Всемирных летних Специальных Олимпийских играх, которые пройдут в 2019 году в Абу-Даби в ОАЭ, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В резервном составе сборной страны оказалась представительница Бурятии Светлана Аносова.
Спортсменка из Бурятии попала в резерв России на специальную Олимпиаду в ОАЭ
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Учёные выявили четыре зоны разрастания спирогиры в прибрежных водах Байкала, хуже всего ситуация в Северобайкальске
27 июня по всей стране отмечается День российской молодежи. В республике пройдет цикл праздничных мероприятий
Похолодание на 5-10 градусов и сильные ливневые дожди ожидают регионы Восточной Сибири на наступающих выходных, сообщил Sibnet.ru представитель Забайкальского Гидрометцентра.
В конно-оздоровительном центре Фонда Тихомировых в деревне Грановщина Иркутского района состоялась торжественная церемония закрытия всероссийской спартакиады Специальной Олимпиады по конному спорту
Экономика, 22.06.2018
Конечная цель Бояна Ракича – Владивосток. Путешествие по Транссибирской магистрали, о котором всю жизнь мечтал его дед, Боян планировал 4 месяца
Свыше 900 человек в Приморье прошли анонимный экспресс- тест на ВИЧ-инфекцию в рамках всероссийской акции «Тест на ВИЧ. Экспедиция», которую проводит минздрав РФ
Образы Сибири в творческом переосмыслении художников двух стран представили на выставке в Иркутске
Выпускные вечера пройдут у российских школьников и студентов в ближайшие выходные, во многих регионах у выпускников есть свои традиции, одни из которых существуют уже много лет, а другие появились недавно
Юбилейный фестиваль казачьей культуры «Единение» состоится в Ацагате
Мероприятие прошло в сквере
В Усолье-Сибирском намерены побить рекорд Гиннесса
Журналист Рори Смит побывал на Центральном стадионе Бурятии, спортбаре и Иволгинском дацане
В связи с установлением жаркой погоды управление Роспотребнадзора по Бурятии дало рекомендации по профилактике перегрева и ухудшению состояния организма
Старейшая сосна Ольхона участвует в конкурсе деревьев
Абитуриенты смогут подать заявления о приёме в известные вузы