Похолодание пообещали Восточной Сибири

Похолодание на 5-10 градусов и сильные ливневые дожди ожидают регионы Восточной Сибири на наступающих выходных, сообщил Sibnet.ru представитель Забайкальского Гидрометцентра.



В эти дни по Забайкалью и Бурятии ожидаются дожди, местами сильные. По Бурятии – кратковременные с ливнями и грозами. Порывы ветра будут достигать 17-18 метров в секунду.



Ночные температуры составят 12-17 градусов выше ноля, днем в Забайкалье +20…+25, при дождях – до 15 градусов. В Бурятии 21-26 градусов тепла, к понедельнику температура понизится до 19-24 градусов.



В Иркутской области, по данным синоптиков региона, небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах ливни, грозы. Температура ночью +10…+16, при прояснении будет еще прохладнее. Днем +22…+28, при облачной погоде +16…+22. Уточняется, что воскресенье будет несколько прохладнее субботы.

