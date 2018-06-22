Похолодание на 5-10 градусов и сильные ливневые дожди ожидают регионы Восточной Сибири на наступающих выходных, сообщил Sibnet.ru представитель Забайкальского Гидрометцентра.
В эти дни по Забайкалью и Бурятии ожидаются дожди, местами сильные. По Бурятии – кратковременные с ливнями и грозами. Порывы ветра будут достигать 17-18 метров в секунду.
Ночные температуры составят 12-17 градусов выше ноля, днем в Забайкалье +20…+25, при дождях – до 15 градусов. В Бурятии 21-26 градусов тепла, к понедельнику температура понизится до 19-24 градусов.
В Иркутской области, по данным синоптиков региона, небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах ливни, грозы. Температура ночью +10…+16, при прояснении будет еще прохладнее. Днем +22…+28, при облачной погоде +16…+22. Уточняется, что воскресенье будет несколько прохладнее субботы.
Похолодание пообещали Восточной Сибири
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Учёные выявили четыре зоны разрастания спирогиры в прибрежных водах Байкала, хуже всего ситуация в Северобайкальске
27 июня по всей стране отмечается День российской молодежи. В республике пройдет цикл праздничных мероприятий
Похолодание на 5-10 градусов и сильные ливневые дожди ожидают регионы Восточной Сибири на наступающих выходных, сообщил Sibnet.ru представитель Забайкальского Гидрометцентра.
В конно-оздоровительном центре Фонда Тихомировых в деревне Грановщина Иркутского района состоялась торжественная церемония закрытия всероссийской спартакиады Специальной Олимпиады по конному спорту
Экономика, 22.06.2018
Конечная цель Бояна Ракича – Владивосток. Путешествие по Транссибирской магистрали, о котором всю жизнь мечтал его дед, Боян планировал 4 месяца
Свыше 900 человек в Приморье прошли анонимный экспресс- тест на ВИЧ-инфекцию в рамках всероссийской акции «Тест на ВИЧ. Экспедиция», которую проводит минздрав РФ
Образы Сибири в творческом переосмыслении художников двух стран представили на выставке в Иркутске
Выпускные вечера пройдут у российских школьников и студентов в ближайшие выходные, во многих регионах у выпускников есть свои традиции, одни из которых существуют уже много лет, а другие появились недавно
Юбилейный фестиваль казачьей культуры «Единение» состоится в Ацагате
Мероприятие прошло в сквере
В Усолье-Сибирском намерены побить рекорд Гиннесса
Журналист Рори Смит побывал на Центральном стадионе Бурятии, спортбаре и Иволгинском дацане
В связи с установлением жаркой погоды управление Роспотребнадзора по Бурятии дало рекомендации по профилактике перегрева и ухудшению состояния организма
Старейшая сосна Ольхона участвует в конкурсе деревьев
Абитуриенты смогут подать заявления о приёме в известные вузы