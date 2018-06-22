Мероприятие прошло в сквере
В сквере дома культуры «Забайкальский» в Улан-Удэ состоялся митинг «Свеча памяти». Он был посвящён памяти погибших в Великой Отечественной войне.
Воспитанники детского сада № 47 «Ёлочка» и учащиеся школы № 55, а также все неравнодушные жители микрорайона Забайкальский почтили память павших в годы войны, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ детсадовцы участвовали в акции «Свеча памяти»
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