В Усолье-Сибирском приготовят яичницу из 55 тысяч перепелиных яиц

В Усолье-Сибирском намерены побить рекорд Гиннесса



30 июня на городской площади СХ ПАО «Белореченское» приготовит яичницу из 55 тысяч перепелиных яиц. Специально для этого случая «Белоречье» изготовило шестиметровую сковородку. Испробовать рекордное блюдо сможет каждый желающий, сообщает пресс-служба администрации Усолья-Сибирского.



Большой кулинарный праздник начнётся в 15:30. Гости мероприятия станут свидетелями подготовки блюда – на площади будет происходить прямая трансляция с цеха переработки, где яйцо помоют, пересчитают и подготовят к разбиванию.



Будут открыты фотозоны, батут для детей, состоятся выступления творческих коллективов города, световое шоу.



