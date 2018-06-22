Экспедиция «Тест на ВИЧ» двигается к Улан-Удэ

Свыше 900 человек в Приморье прошли анонимный экспресс- тест на ВИЧ-инфекцию в рамках всероссийской акции «Тест на ВИЧ. Экспедиция», которую проводит минздрав РФ



- Всего за четыре дня акции, которая прошла во Владивостоке, Уссурийске, Артеме и Находке приняли участие 903 человека, выявлено пять человек, у которых ВИЧ-статус подтвердился, - сообщила «Интерфакс - Дальний Восток» представитель краевого департамента здравоохранения.



Следующим регионом, в котором пройдет акция, станет Хабаровский край.



Как сообщалось, акция стартовала в День России, 12 июня, в Петропавловске-Камчатском и завершится 7 ноября в Калининграде.



В мобильных пунктах тестирования (МПТ) любой желающий может пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить необходимую консультацию.



Маршрут акции проложен через 30 регионов, где отмечены высокие показатели распространенности ВИЧ-инфекции, в том числе в Бурятию.

