Свыше 900 человек в Приморье прошли анонимный экспресс- тест на ВИЧ-инфекцию в рамках всероссийской акции «Тест на ВИЧ. Экспедиция», которую проводит минздрав РФ
- Всего за четыре дня акции, которая прошла во Владивостоке, Уссурийске, Артеме и Находке приняли участие 903 человека, выявлено пять человек, у которых ВИЧ-статус подтвердился, - сообщила «Интерфакс - Дальний Восток» представитель краевого департамента здравоохранения.
Следующим регионом, в котором пройдет акция, станет Хабаровский край.
Как сообщалось, акция стартовала в День России, 12 июня, в Петропавловске-Камчатском и завершится 7 ноября в Калининграде.
В мобильных пунктах тестирования (МПТ) любой желающий может пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить необходимую консультацию.
Маршрут акции проложен через 30 регионов, где отмечены высокие показатели распространенности ВИЧ-инфекции, в том числе в Бурятию.
Экспедиция «Тест на ВИЧ» двигается к Улан-Удэ
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